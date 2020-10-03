Москва, , 07:08 — REGNUM Подготовка российской миссии на Венеру с целью поиска там возможных признаков жизни может быть ускорена, а первый аппарат может отправиться на соседнюю планету уже в 2027 году. Об этом говорится в презентации, показанной представителем НПО имени Лавочкина на «Днях космической науки» в Институте космических исследований РАН.

«Сейчас оценивается возможность в 2027 году «быстрой» дополнительной атмосферной целевой экспедиции для исследования источника фосфинов», — отмечают составители документа.

Добавим, российская программа исследования Венеры объединяет три миссии, первая из которых («Венера-Д») должна будет стартовать в 2029 году, вторая — в 2031 году, третья — в 2034 году. Дополнительный аппарат, отмечают в НПО имени Лавочкина, позволит исследовать возможные признаки существования микроорганизмов, о которых в середине сентября сообщали британские и американские учёные.

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