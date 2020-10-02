Анкара, , 23:38 — REGNUM Военно-морские силы Турции в ближайшее время смогут получать новую противокорабельную крылатую ракету «Атмака» собственного производства, сообщает 2 октября министерство оборонной промышленности Турции.

Запуск ПКР Гарпун с подводной лодки

По утверждению ведомства, новая ПКР, разработанная компанией Roketsan, уже готова к серийному выпуску.

Новая дозвуковая крылатая ракета с 250-кг боевой частью способна поражать надводные цели на дальности до 360 км.

Система управления ракетой также разработана турецкой компанией Aselsan в расчете на систему спутниковой навигации GPS, имеет подсистемы барометрического высотомера и радиолокационный высотомер для наведения на цель. Разработчики утверждают, что их ракета обладает высокой устойчивостью к средствам радиоэлектронного противодействия.

В Анкаре рассчитывают, что этими ракетами смогут заменить имеющиеся на вооружении ВМС Турции противокорабельные ракеты «Гарпун» производства США.

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