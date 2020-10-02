Санта-Клара, США, , 19:21 — REGNUM Nvidia отложила старт продаж видеокарты GeForce RTX 3070 на 29 октября 2020 года. Информацию компания опубликовала 2 октября в своём блоге.

Таким образом, младшая видеокарта серии RTX 30 появится в магазинах на две недели позже, чем было запланировано изначально. Редакция журнала PC Gamer предположила, что одной из причин этого шага Nvidia является не только желание производителя обеспечить должный запас видеокарт на складах, но и стремление «затенить» такое событие, как анонс видеокарты Radeon RX 6000 от AMD.

Напомним, AMD собирается представить своё новое устройство 28 октября 2020 года. Ожидается, что Radeon RX 6000 будет стоить дороже GeForce RTX 3070, но дешевле GeForce RTX 3070.

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