Москва, , 08:22 — REGNUM Поиски источника утечки в одном из отсеков Международной космической станции вызвали шквал предположений об причинах возникновения проблемы среди пользователей интернета. Граждане оставили соответствующие комментарии 2 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Часть граждан оказалась раздосадована той новостью, что поиски утечки экипажем станции сузились до одного из отсеков отечественного производства. Граждане сделали предположение, что источником утечки мог стать космический мусор который сделал трещину или маленькую пробоину в корпусе корабля.

«2 месяца искали утечку в американских модулях, нашли в российском. Неприятно конечно. Но — уже был случай когда метеорит или кусок космического мусора ударил окно (иллюминатор) на МКС и там появилась трещина. Вероятно это тот самый случай — или просто возраст и коррозия, «Звезду» запустили 20 лет назад и модуль уже в космосе дольше чем станция «Мир», — пишет Алекс К.

Другие сочли теорию о метеорите или космическом мусоре не убедительной. По их видении, проблема заключается в повреждении одного из шлюзов.

«Это явно не дыра от микрометеорита, тут 90% проблемы со шлюзом, они все немного «сдувают» а из-за коррозии, механических нагрузок, и чего-либо ещё могут начать спускать быстрее», — написал пользователь gfghxfgbxfgx ffghxgxxff.

Часть пользователей и вовсе задалась вопросом о том, что возникновение утечки может быть результатом диверсии. По версии комментаторов, на правдивость данной версии указывает то, что на МКС ранее уже фиксировали наличие отверстия, через которое уходил воздух. Пробоину удалось залатать, но причины её возникновения до сих пор у многих вызывают вопросы.

«Что-то зачастили утечки воздуха. Может действительно диверсии? Конечно, мусорим на орбите и всякие камешки по космосу шастают, но всё же до этого было относительно спокойно. Правда орбиту вроде меняли? Надо постараться дождаться нового модуля», — пишет Сергей В.

Более того, нашлись те, кто подозревает, что виновником утечек является одним из сборщиков российских отсеков для МКС. По мнению этих пользователей, стоит задуматься над системой безопасности в «Роскосмосе», ведь таким образом на предприятие мог устроиться работать диверсант.

«Кто-то внедрился в сборку модулей МКС. Ищите казачка, или казачков. Сейчас это очень просто, из-за этого становится даже страшно. Потому, что нет СССР, нет её системы собственной безопасности, и состряпать сейчас можно любой документ, любой пропуск и виртуально занести в реестр сотрудника не составит особого труда. А на фоне безденежья хорошая сумма на счету, сделает своё дело», — написал пользователь под псевдонимом «Светлый».

Напомним, 29 сентября в Роскосмосе сообщили, что обнаружили утечку воздуха в отечественном модуле «Звезда» на Международной космической станции.