Москва, , 15:28 — REGNUM Южнокорейская компания KIA сертифицировала в России рестайлинговый хетчбэк Rio X-Line. Соответствующий документ опубликован в базе Росстандарта.

Таким образом, в ближайшем будущем на российском рынке может появиться обновлённый хетчбэк KIA Rio X-LineX-Line. Согласно Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), габариты этого авто составляют 4240×1750×1530 мм. Расстояние же между осями колёс равно 2600 мм.

В качестве силового агрегата модель получит бензиновый мотор рабочим объёмом 1,4 и 1,6 л, который будет сочетаться с механической либо с автоматической трансмиссией.

Рестайлинговое авто оснастят доработанными передней и задней оптикой, а также модернизированным бампером. Внутри машины будет установлена новая мультимедийная система с увеличенным дисплеем и расширенным функционалом.

Напомним, 1 октября 2020 года в России стартовали продажи обновленного седана KIA Rio.

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