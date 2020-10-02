Москва, , 14:15 — REGNUM АвтоВАЗ представил новую версию Lada Granta Cross под названием Quest. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба компании.

Lada Granta Cross в версии Quest получила 15-дюймовые легкосплавные диски в чёрном лаке, чёрную крышу и рейлинги спецверсии.

Внутри модели сиденья обиты специальной водоотталкивающей тканью, которая поможет защитить кресла от впитывания. В багажнике спецверсии появился резиновый поддон с высокими бортами, который дополнен специальным карманом и багажной сеткой.

Отмечается, что новинка станет более яркой за счет внешнего тюнинга и получит дополнительные опции, повышающие комфорт и практичность.

Напомним, Lada Granta Cross стала второй моделью Lada, получившей версию Quest. Первой стала модель Largus Cross, продажи которой начались в сентябре.

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