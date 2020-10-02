Москва, , 13:51 — REGNUM Уже в 2021 году в России приступят к созданию высокоорбитального сегмента системы ГЛОНАСС. Об этом сообщил генеральный конструктор системы Сергей Карутин.

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Он пояснил в беседе с ТАСС, что его формирование необходимо для «удовлетворения потребностей потребителей в качественных услугах с помощью новых кодовых сигналов». При этом, по его словам, первый спутник будет запущен в 2025 год, а полное развертывание сегмента завершится к концу 2027 года.

Известно, что сегмент будет состоять из шести космических аппаратов в трёх плоскостях. Это позволит повысить точность навигации в Восточном полушарии на четверть, подчеркнул Карутин.