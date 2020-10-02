Париж, , 14:16 — REGNUM Концерн Groupe PSA (бренды Peugeot, Citroen и DS) планирует оборудовать все свои объекты зарядными заправочными станциями для электрокаров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Около 500 зарядных станций будут установлены на 49 объектах концерна в 12 странах. Они предназначены для сотрудников предприятий Groupe PSA.

Установку терминалов и управление ими будут осуществлять два партнера Groupe PSA по данному проекту: Izivia и Total EV. Отмечается, что установка зарядных станций началась в 2019 году. Закончится работа по их установке в 2021 году.

На данный момент 365 станций уже смонтированы и работают. Постепенно они станут доступны для всех сотрудников компании.

Ранее стало известно, что в Бельгии началось производство электрифицированных внедорожников Volvo XC40 Recharge.

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