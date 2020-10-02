Кемерово, , 13:05 — REGNUM ГИБДД Кемеровской области получила 70 автомобилей «Шкода Октавия», десять внедорожников «УАЗ Патриот», три автомобиля «Кия» и шесть патрульных мотоциклов БМВ. Техники поступила по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ключи патрульным вручили губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв и начальник ГУ МВД России по области, генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.

Транспорт поступил в подразделения органов внутренних дел в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Белове, Ленинск-Кузнецком, Междуреченске, Киселевске и других городах и районах.

Напомним, что в январе сотрудники кемеровской госавтоинспекции получили 97 современных патрульных автомобилей «Шкода Октавия» и 28 автомобилей повышенной проходимости «УАЗ Патриот».