Токио, , 14:45 — REGNUM В сети появился видео-тизер обновленной версии кроссовера Acura MDX. Ролик с новинкой размещён на официальном канале компании в YouTube.

В демонстрационном ролике сообщается, что дебют новинки ожидается совсем скоро — 14 октября нынешнего года. Видео-тизер демонстрирует форму и некоторые черты рестайлингового кроссовера.

Ранее вице-президент и руководитель бренда Acura Джон Икеда отметил, что MDX четвертого поколения представляет собой модель с самой амбициозной модернизацией в истории бренда.

Модернизированное авто имеет пятиугольную фальшрадиаторную решётку, узкую головную и заднюю оптику, а поперек кузова по всей длине проходит ребро, визуально соединяющее передние фонари с задними фонарями. Новый MDX стал немного шире, длиннее и ниже, чем предыдущая версия модели.

Также известно, что мощная версия кроссовера MDX с приставкой Type S появится к 2022 году.

Напомним, самым быстрым серийным гибридным авто по итогам скоростного восхождения на холм Пайкс-Пик в этом сезоне стал суперкар Acura NSX, пилотируемый главным инженером Acura Джеймсом Робинсоном.

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