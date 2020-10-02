Берлин, , 12:14 — REGNUM Советский танк Т-72 стал бы лучшей боевой машиной для третьей мировой войны, если бы она началась во время холодной войны. Об этом заявили Йенс Венер и Бернард Каст из Военно-исторического музея Дрездена.

По словам экспертов, за счет сравнительно невысокой стоимости этот танк могли позволить себе многие страны со слабыми экономиками. При этом характеристики боевой машины во многом были более передовыми, чем у западных аналогов.

Кроме того, отмечают эксперты, броня Т-72 надежно охраняла экипаж от поражающих факторов ядерного взрыва, а также последствий применения химического и бактериологического оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в своей статье для National Interest американский публицист Питер Сучиу выразил мнение, что новый российский дальнобойный комплекс «Гермес» может стать «убийцей» западных танков.

По мнению автора, комплекс оснащён сверхзвуковыми ракетами дальнего действия, которые способны уничтожить западный танк с гарантией почти сто процентов.

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