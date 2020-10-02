Пекин, , 12:15 — REGNUM Китайский автоконцерн Great Wall на автосалоне в Пекине представил особую версию своего внедорожника Tank 300. Об этом сообщает портал CarNewsChina.

Внедорожник, специально созданный для активной езды по пересечённой местности, собран на той же платформе, что и модель Haval H9. Авто оснащено передней независимой подвеской, задним неразрезным мостом, приводом 4×4 и лебёдкой. Кроме того, автопроизводитель предусмотрел для модели специальные опции, которые адаптируют автомобиль под разные дорожные покрытия.

«Обута» особая версия Tank 300 во внедорожные шины, а в её подвеске установлены альтернативные пружины.

Под капотом модели функционирует бензиновый четырёхцилиндровый турбированный агрегат максимальной производительностью 227 «лошадей» (387 Нм), который работает с восьмискоростным «автоматом».

Ранее компания Great Wall представила на Пекинском автосалоне кроссовер Haval Chulian (переводится как «первая любовь»). Он оснащается 56-сильным турбированным движком рабочим объёмом 1,5 литра.

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