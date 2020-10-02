Пекин, , 12:19 — REGNUM Китайский онлайн-ритейлер Tmall объявил о приёме предзаказов на iPhone нового поколения с 16 октября. Сообщение об этом опубликовано в китайской социальной сети Weibo.

Тем самым в Tmall подтвердили, что премьера iPhone 12 состоится к этому времени. В частности на дату 13 октября указывал авторитетный сетевой информатор Джон Проссер. Он отмечал, что Apple представит новую модель 13 октября, а предказаз станет возможен через три дня.

В Tmall также представили фотографии флагманского смартфона iPhone 12 Pro Max с красным и синим корпусом. На снимке виден многокамерный модуль, по стилю подобный iPhone 11.

Китайский ритейлер не ограничился лишь одним заявлением. Представитель Tmall опубликовал фотографии флагманского смартфона iPhone 12 Pro Max в красном и синем цветах. На изображении хорошо виден многокамерный модуль, выполненный в том же стиле, что на iPhone 11. А вот выполнен в стиле iPhone 4 и 5.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидаемая стоимость iPhone 12 составляет от $699 до $749. Модель Phone 12 Max будет стоить от $799 до $849, а модели Pro и Pro Max — от $1100 до $1200.

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