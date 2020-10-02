Рим, , 10:13 — REGNUM Итало-американский автопроизводитель Fiat проводит модернизацию электрокара 500 EV. Об этом сообщается на сайте AutomotiveNews.

Называться обновлённый автомобиль будет Trepiuno. У новинки будет новое асимметричное исполнение. Авто оснастят дополнительной пассажирской дверью, которая будет открываться против хода движения машины.

На данный момент актуальную версию Fiat 500 EV можно купить на европейском рынке в кузовах хэтчбек и кабриолет.

Однако дополнительная дверь имеет ряд недостатков, один из которых — увеличение веса машины на 30 кг. Кроме того, ещё одна дверь ослабляет жёсткость кузова.

Премьера электрокара Fiat 500 актуального поколения состоялась в июне 2020 года. Построен он на электрической «тележке», рассчитанной на электродвигатель (120 л. с.) и электрическую батарею ёмкостью 42 кВт-ч. Запас хода авто равен 320 км (по циклу WLTP).

Напомним, конфигурация автомобильных дверей, открывающихся наружу против хода движения, была у моделей Mazda RX-8 и Fiat Strada предыдущего поколения.

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