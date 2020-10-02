Москва, , 09:36 — REGNUM Российские железные дороги показали прототип плацкартного вагона с просторными полками, сообщает 2 октября корреспондент ИА REGNUM.

Вагон установлен в Москве на площади Павелецкого вокзала. Вагон выполнен в габарите «Т», пространство увеличено на 11%, ширина увеличилась на 28 см, длина — на 73 см. Спальные места увеличились на 10%, а места для багажа — на 14%.

В новом вагоне полки разделены вертикальной перегородкой в виде шкафа, в который можно положить багаж и повесить верхнюю одежду. В стенах между самими «купе» сделаны перегородки, которые можно отодвинуть.

В вагоне есть индивидуальные светильники, дополнительные полочки и розетки USB на 220В.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip, жителям России не хватает в поездах дальнего следования стабильной мобильной связи и интернета.

За этот вариант в опросе высказалась треть респондентов — 33,5%. Второе по популярности «неудобство» в поездах — отсутствие дополнительных розеток для зарядки сотовых телефонов и мелкой бытовой техники. Об этом заявили 20,3% участников опроса.

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