Москва, , 09:39 — REGNUM Из автобуса ПАЗ-3206 российские умельцы сделали автокемпер. Демонстрационное видео с автодомом размещено на канале «808» в YouTube.

Часть оборудования в кемпере может питаться от энергии аккумулированных солнечных панелей. Также машина имеет люки на крыше, выдвижной тент и отопитель. Кроме того, автомобиль оснащён лебёдкой, пятью дополнительными фонарями на крыше, а также местом для багажа, расположенного в задней части автобуса.

Внутри автодома есть зона для приёма пищи, кухня, два спальных места, санузел и душ. Комфорт в автодоме обеспечивают шумо‑ и теплоизоляция внутреннего пространства.

Что же касается технической части, то здесь стоит отметить бензиновый мотор ЗМЗ V8 мощностью 136 «лошадей», который функционирует на газу. Силовой агрегат сочетается с приводом 4×4. Стоит отметить, что мост и некоторые комплектующие кемперу достались от ГАЗ-66.

Дальность хода автодома на одной заправке составляет около 1 тыс. км.

Ранее компания Mobi из ЮАР представила крошечный автодом, оборудованный кухней, ванной и санузлом. Вместимость кемпера под названием Mobi X составляет четыре человека.

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