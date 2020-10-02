Москва, , 09:05 — REGNUM Российские боевые вертолеты Ми-28НМ смогут запускать мини-беспилотники и дроны-камикадзе из направляющих ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что это станет возможным благодаря модульному кассетному блоку неуправляемых авиационных ракет, который разработал научно-технический центр «Заслон».

Источник отметил, что вертолёты оснастят аппаратурой для программирования вооружения, с помощью которой они смогут не только накачать энергию в беспилотник, но и запустить его.

Как сообщало ИА REGNUM, государственные испытания российского ударного вертолёта Ми-28НМ должны быть завершены в 2020 году. Таким образом, «Ночной охотник» скоро поступит в войска. Большое внимание на испытаниях будет уделено применению всех средств поражения вертолёта, которые включают пушечные системы, ракеты и авиабомбы.

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