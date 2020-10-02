Москва, , 08:51 — REGNUM Дополнительные радиолокационные станции высокой заводской готовности, входящие в систему предупреждения о ракетном нападении (ПРН), могут появиться в России. Вопрос об их строительстве в ряде российских регионов прорабатывают в Воздушно-космических войсках (ВКС), заявил командующий 15-й армией ВКС особого назначения генерал-лейтенант Андрей Вышинский в интервью газете «Красная звезда».

Строительство инфраструктуры под размещение таких станций идёт в районах Оленегорска (Мурманская область) и Воркуты (Коми), работы должны завершиться в 2022 году. В 2024 году запланирован ввод в эксплуатацию высокопотенциальной РЛС в районе Севастополя.

«В целях дальнейшего развития системы предупреждения о ракетном нападении прорабатываются вопросы размещения радиолокационных станций высокой заводской готовности и в других регионах России», — отметил Вышинский.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день российские границы находятся под полной защитой системы ПРН. Контроль всех ракетоопасных районов происходит в круглосуточном режиме.

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