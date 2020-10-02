Москва, , 07:22 — REGNUM Российская компания «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) договорилась с Роскосмосом о создании многоразового транспортного космического корабля, передаёт 2 октября РБК со ссылкой на соглашение.

В нём говорится, что сотрудничество по этому направлению будет продолжаться пять лет, после чего условия соглашения будут продлены автоматически, если ни одна из сторон не откажется выполнять их.

В пресс-службе госкорпорации отметили, что соглашение является рамочным и не содержит обязательств сторон, в том числе финансовых. Вместе с тем оно откроет для МТКС больше возможностей для работы с предприятиями «Роскосмоса».

Напомним, о готовности сделать многоразовый космический корабль, способный доставлять и возвращать грузы с МКС дешевле, чем у американского предпринимателя Илона Маска, в МТКС сообщали в сентябре 2019 года.

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