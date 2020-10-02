Вирджиния, США, , 05:31 — REGNUM Центр полётов Уоллопс (штат Вирджиния) отменил запуск ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus за две минуты и 21 секунду до старта, сообщили 1 октября в пресс-службе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Корабль должен был доставить на Международную космическую станцию (МКС) продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование и приборы — всего около 3,6 тонн груза. Причину отмены запуска в агентстве не назвали.

Планировалось, что полёт станет третьим в рамках нового контракта NASA с производителем Cygnus — компанией Northrop Grumman. Всего до 2024 года в США должно состояться по меньшей мере шесть аналогичных запусков.

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