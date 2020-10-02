Берлин, , 03:30 — REGNUM Российский трубоукладчик «Академик Черский» вышел из немецкого порта Мукран после нескольких месяцев непрерывного простоя, об этом говорят данные сервисов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.

Порт Мукран используется в качестве логистической базы проекта «Северный поток — 2». В нём хранятся трубы, для строительства газопровода.

По данным сервисов, судно отдалилось от порта на незначительное расстояние, затем движение прекратилось. По информации сервиса Myshiptracking, обратно в Мукран судно планирует вернуться 8 мая 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в немецкий порт Мукран прибыло судно снабжения «Иван Сидоренко», которое, предположительно, может использоваться при строительстве «Северного потока — 2». Затем оно направилось в Калининград.

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