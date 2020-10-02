Москва, , 00:31 — REGNUM Более 60 пусков отечественных и иностранных баллистических ракет зафиксировали и отследили специалисты Воздушно-космических сил (ВКС) России в 2020 году, сообщил 1 октября командующий 15-й армией ВКС особого назначения генерал-лейтенант Андрей Вышинский в интервью газете «Красная звезда».

«Специалистами Главного центра разведки космической обстановки взято на сопровождение (включено в учёт) более 1500 новых космических объектов», — отметил он.

ВКС России выявили также более 250 манёвров, совершённых иностранными спутниками и 14 опасных сближений российских аппаратов с другими космическими объектами.

Читайте также: «Роскосмос» раскрыл численность российской космической группировки

По словам Вышинского, сегодня российская орбитальная группировка насчитывает более 150 спутников, причём более 90 из них действуют в интересах Минобороны РФ, остальные — в рамках Федеральной космической программы и в интересах других министерств.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России испытали блок космических лазеров, которые смогут показывать рекламу с орбиты Земли.

Читайте ранее в этом сюжете: В России испытали лазеры для демонстрации рекламы в космосе