Лондон, , 15:45 — REGNUM Британский производитель спортивных и гоночных машин Lotus Cars Limited назовет свой новый кроссовер Lambda. Об этом сообщается на сайте AutoWeek.

По предварительной информации, производство модели начнётся до конца текущего года. Построена новинка будет на модульной платформе SPA (Scalable Product Architecture). На этой «тележке» уже собраны такие модели, как Volvo XC60, Volvo XC90 и Polestar 1.

Длина нового авто составит 4900 мм, а ширина порядка двух метров. Таким образом, вcедорожный Lotus по своим размерам будет сопоставим с Porsche Cayenne, BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.

В движение автомобиль будет приводиться бензиновым турбированным агрегатом. Вероятно, что это будет двигатель Volvo из семейства VEA. Вполне возможно, что в моторной гамме будут гибридные и полностью электрические моторы. Однако какой-либо информации об этом пока нет.

Местом сборки нового кроссовера станет новый завод Zhejiang Geely Holding Group в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Мощность предприятия рассчитана на ежегодное производство 150 000 автомобилей. Также известна сумма инвестиций в производство Lambda — она составляет 1,3 миллиарда долларов.

Напомним, в 2023 и 2024 годах на заводе Lotus в Ухане планируется запуск линии по сборке электромобилей Sigma и Alpha.

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