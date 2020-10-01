Тула, , 15:29 — REGNUM Компания Haval представила в России внедорожник Haval H9 в новой комплектации Comfort. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стоимость новой комплектации составит 2 525 000 рублей. Продажи этой модели начнуться в октябре 2020 года.

В качестве силовой установки у пятиместного внедорожника Haval H9 в версии Comfort турбированный двигатель на два литра мощностью 245 л. с. Агрегатируется он с восьмиступенчатым «автоматом».

Модель получила новые 17-дюймовые легкосплавные диски, а также три варианта окраски кузова: белый, черный и темно-серый «металлик».

Сиденья Haval H9 в новой комплектации Comfort обшиты высококачественной тканью. Кроме того, модель оборудована ручной регулировкой кресел водителя и переднего пассажира, которая возможна в шести и четырех направлениях соответственно.

Как и остальные модели Haval, представленные в России, внедорожник H9 выпускается на заводе Haval в Тульской области.

Ранее стало известно, что в сентябре в России подорожали рамные внедорожники Haval H5 и Haval Н9.

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