Самара, , 15:11 — REGNUM Энергопоезд испытали в Самарской области. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 30 сентября министерство энергетики и ЖКХ региона получило в дар от энергокомпаний области энергопоезд (передвижную электростанцию) стоимостью более 25 млн рублей.

По словам министра энергетики и ЖКХ Василия Мишина, целью министерства является обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения жителей области. При этом нельзя исключать происшествия, в результате которых могут быть повреждены ЛЭП (ветровые нагрузки, обледенение проводов).

Он добавил, что мобильный поезд позволит сократить время отсутствия напряжения в случае какого-нибудь инцидента с электросетями осенью и зимой. Электростанция сможет обеспечить электроэнергией потребителей во время отсутствия стационарного источника электроснабжения. Кроме этого, ее можно будет использовать как источник резервного энергоснабжения во время проведения капитальных ремонтов трансформаторных подстанций и высоковольтных линий.

Электропоезд состоит из трех дизельных генераторов и одной трансформаторной подстанции, которые установлены на шасси автомобиля КамАЗ. Его общая номинальная мощность составляет 1,5 МВт. Поэтому ресурс оборудования составляет свыше 30 тысяч часов.

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