Берлин, , 14:52 — REGNUM Будущая судьба марок Lamborghini, Bugatti и Ducati будет обсуждаться на предстоящем заседании совета директоров правления концерна Volkswagen. Об этом сообщили в пресс-службе немецкого автопроизводителя.

Очередное заседание совета директоров компании должно состояться в ноябре нынешнего года. На нём будет обсуждаться вариант удвоения стоимости компании до 200 млрд евро. Чтобы достичь такого результата руководство рассмотрит свои возможные действия в отношении вышеназванных «дочек».

В конце осени будет решён вопрос, стоит ли вкладывать миллиарды евро в электрификацию этих марок, одновременно с этим продолжая разработки электрокаров для основных брендов Volkswagen.

Напомним, по итогам 2020 года глобальные продажи машин Lamborghini составили 4554 единицы. Автомобили бренда Bugatti разошлись в количестве 82 экземпляров, а Ducati продала по всему миру более 52 тыс. мотоциклов.

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