Москва, , 13:52 — REGNUM Чешская компания Skoda представила в России новую версию Karoq с двигателем 1.6 MPI. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба компании.

«Этот популярный двигатель появился на модели KAROQ прежде всего благодаря запросам российского рынка», — сообщил глава компании Skoda в России Ян Прохазка.

Модель получила четырехцилиндровый мотор 1.6 MPI производительностью 110 л. с., который идёт в паре с пятиступенчатой коробкой передач. Максимальная скорость Karoq с новым мотором, который станет базовым для данной модели, составляет 183 км/ч. С места до 100 км/ч кроссовер сможет разогнаться за 11,2 с.

Цена Karoq с двигателем 1.6 MPI составит от 1 359 000 рублей.

Напомним, лифтбек Rapid стал самой покупаемой моделью Skoda в Санкт-Петербурге по итогам июня — августа 2020 года.

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