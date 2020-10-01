Рим, , 12:34 — REGNUM В сети появились тизеры итальянской модели Palladium, которую в компании Aznom Automotive позиционируют как первый в мире «гиперлимузин». Изображение машины 1 октября распространила пресс-служба автопроизводителя.

Тизер Aznom Palladium Пресс-служба Aznom Automotive

Представленные изображения не дают представление о всей модели — на них изображены лишь передняя и задняя части авто. На тизере, на котором изображена передняя часть машины, можно заметить двухсоставную фару, часть решётки радиатора с вертикальными планками и логотип с подсветкой.

Что же касается задней части, то она имеет популярную в настоящее время «монобровь» на багажнике необычной формы.

Уже известно, что новая модель получится довольно большой. Длина Palladium будет достигать шести метров, а высота составит около двух метров. Мотор машины будет работать с приводом 4×4.

Дата дебюта Aznom Palladium пока не раскрывается, но ожидается, что премьера автомобиля состоится в Милане (Италия) в конце октября 2020 года на мероприятии Milano Monza Open Air Motor Show.

Напомним, по данным Итальянской ассоциации автопроизводителей, в августе 2020 года в Италии был продан 88 801 автомобиль — на 0,4% меньше, чем в августе год назад.

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