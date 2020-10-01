Аддис-Абеба, , 11:56 — REGNUM Второй собственный спутник запустит на околоземную орбиту 20 декабря Эфиопия. Об этом 1 октября рассказал генеральный директор Эфиопского института космической науки и технологии Соломон Белай в интервью кенийской газете The East African.

«Главная миссия спутника ET-SMART-RSS — прогнозирование наводнений в регионе», — также уточнил он.

Кроме этого, Белай рассказал, что данный космический аппарат также способен осуществлять задачи, связанные с сельским хозяйством.

Помимо этого, глава института космической науки и технологии страны заявил, что второй спутник разработан, как и первый, вместе со специалистами из Китая и его запустят с китайского космодрома Тайюань. В то же время он сообщил, что в ближайшие 10 лет Эфиопия запустит семь аппаратов, включая спутник связи в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, первый спутник, созданный Эфиопией совместно с КНР, был запущен на околоземную орбиту в декабре 2019 года, также при содействии Китая.