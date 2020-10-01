Лондон, , 10:23 — REGNUM Боеспособность Вооружённых сил России сегодня достигла максимума с момента окончания холодной войны. Так считают эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) в Лондоне, сообщает Bloomberg.

Десять лет инвестиций и реформ сделали российские войска наиболее профессиональными и технически оснащёнными по сравнению с предшественниками. Российская армия стала действенным военным инструментом, говорится в докладе «Модернизация российских вооруженных сил: оценка».

Москва готова использовать этот инструмент или угрожать им, подчеркнули эксперты.

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В докладе говорится, что модернизацию войск власти РФ начали после 2008 года. Тогда Грузия напала на Южную Осетию, а Россия вступила в конфликт на правах миротворца.

Эксперты особо отметили модернизацию российского ядерного вооружения, создание Воздушно-космических войск. Переоснащение сухопутных войск и военно-морского флота названо более слабым и неравномерным.