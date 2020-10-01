Москва, , 09:31 — REGNUM Калибр пушек российских танков могут увеличить, об этом рассказал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков в интервью «Российской газете», опубликованном 1 октября.

Он отметил, что современные российские танки Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М оснащены пушками калибром 125 мм и обеспечивают широкую номенклатуру выстрелов. Танки успешно выполняют поставленные задачи.

«Вместе с тем повышение калибра танковых пушек не исключается», — сказал Салюков.

Запланирован постепенный переход с калибра 30 мм на 57 мм для боевых машин пехоты. Перпективные образцы БМП будут оснащать дистанционно управляемыми боевыми модулями с 57-миллиметровой автоматической пушкой. Прорабатывается установка таких модулей в существующих БМП, добавил он.

Главком Сухопутных войск также рассказал о новом отечественном вооружении. Так, для борьбы с беспилотниками создают малогабаритную ракету для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2», завершают разработку 57-миллиметрового зенитного артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО».

До конца года в войска поступят модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М с новым боевым отделением «Бережок». В составе боевого отделения — противотанковый ракетный комплекс «Корнет» на восемь ракет.