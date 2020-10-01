Сеул, , 09:16 — REGNUM Автопроизводитель Hyundai представил спортивную версию хэтчбека i20 с приставкой N Line. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Спортивная версия хэтчбека Hyundai i20 Hyundai.news

Hyundai i20 N Line выделяется интерьером и экстерьером. Так, снаружи модель получила спортивный обвес, двухцветную окраску и оригинальные диски на 17 дюймов.

Треугольные противотуманные фары и хромированная выхлопная система с двойным глушителем подчеркивают динамичный вид нового i20 N Line и выделяют его на фоне базовой модели i20.

В качестве силовой установки спортивная версия i20 получила четырехцилиндровый атмосферный двигатель 1.2 MPI мощностью 84 л. с. Кроме того, за отдельную плату можно приобрести вариант с турбированным мотором на 1,0 л производительностью 100 или 120 л. с., который оборудуется 48-вольтовым стартер-генератором и семиступенчатым «роботом».

Ранее компания Hyundai представила в России лимитированную версию кроссоверов Creta и Tucson.

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