Москва, , 08:48 — REGNUM Работы по восстановлению плавучего космодрома «Морской старт», а также создание новой ракеты обойдётся в 15 млрд рублей. Такие предварительные расчёты сделала группа компаний S7.

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"Затраты на восстановление комплекса и создание своими силами новой легкой ракеты в 2020—2022 годы оцениваются специалистами S7 в 15 млрд рублей», — сообщил в беседе с РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Напомним, ранее «Росатом» оценивал эти затраты в 91 млрд рублей.

Собеседник добавил, что ещё 14 млрд рублей компания потратила на покупку космодрома, на его перевозку в Россию и решение других задач.

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Как сообщало ИА REGNUM, международный проект «Морской старт» был образован американской компанией Boeing Commercial Space Company и российской компанией РКК «Энергия» в 1995 году и получил официальное название Sea Launch Company (SLC). Кроме России и США в проекте в разной доле участвовали Норвегия и Украина.

В 2016 году проект был выкуплен российской компанией S7 Space. В апреле 2019 года стало известно, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток. Это произошло в марте 2020 года.

В будущем плавучий космодром планируют использовать для запуска ракет в космос с экватора Земли. Предварительно, пуски могут начаться с 2024 года.