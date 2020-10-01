Москва, , 08:40 — REGNUM Экипажу Международной космической станции (МКС) удалось обнаружить отсек, из которого уходит воздух. Это переходный отсек служебного модуля «Звезда», говорится в сообщении, опубликованном 1 октября в микроблоге Роскосмоса в Twitter.

«Поиски точного места утечки ведутся при помощи ультразвукового прибора», — пояснили в Роскосмосе.

Об утечке воздуха из атмосферы станции стало известно еще 20 августа. В Роскосмосе заверили, что утечка не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа.

Служебный модуль «Звезда», запущенный на орбиту в 2000 году, является структурным и функциональным центром российского сегмента МКС. Он состоит из переходного, рабочего и агрегатного отсеков, а также промежу­точной камеры. Агрегатный отсек, в отличие от остальных, негерметичен.

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