Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Компания United Launch Alliance (ULA) за семь секунд до старта экстренно прервала запуск ракеты-носителя Delta IV с секретным спутником для национального управления военно-космической разведки США. Трансляция запуска 30 сентября велась на сайте ULA.

Ракета-носитель Delta IV в тяжёлой модификации должна была стартовать с космодрома на мысе Канаверал в 23:54 по местному времени (06:54 мск, 1 октября). О причине отмены на данный момент не сообщается.

«Система безопасности сработала так, как предполагалось, чтобы остановить обратный отсчёт при обнаружении проблемы», — говорится на официальной странице ULA в социальной сети Twitter.

Технические характеристики и задачи американского военного спутника NROL-44 засекречены. По данным СМИ, он весит более пяти тонн, оснащён складной параболической антенной диаметром более 100 метров и предназначен для радиоэлектронной разведки. По мнению экспертов, это самый крупный и тяжёлый космический аппарат из всех спутников США.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания ULA отложила на сутки космический запуск гигантского спутника-шпиона NROL-44.

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