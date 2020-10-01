Москва, , 06:29 — REGNUM Закон о возможной блокировке мобильных приложений, содержащих контент, нарушающий авторские права, вступает в силу в России 2 октября. Он коснётся также агрегаторов приложений App Store, Google Play и Huawei AppGallery.

Как пояснил журналистам президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, положения этого закона важны как для пользователей, так и для производителей программного обеспечения.

«Вкладываясь в разработку программного обеспечения и компании, и их собственники ожидают вернуть вложения с прибылью, — сказал он. — Это очень трудно сделать, если нет быстрых механизмов блокировки незаконного контента — неважно, будь то компьютерная программа или фильм».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что владельца приложения, а также владельца информационного ресурса, на котором размещено нарушающее авторские права приложение, на основании вступившего в законную силу решения суда будет определять Роскомнадзор.

Если владелец информационного ресурса после получения уведомления не ограничит доступ к программному приложению, операторам связи направляется информация, необходимая для принятия мер по ограничению доступа к приложению.

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