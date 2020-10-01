Пекин, , 06:23 — REGNUM Китайские исследователи представили наземное гибридное хранилище энергии из суперконденсатора и аккумулятора для сбережения энергии в метро, сообщает 30 сентября газета Science and Technology Daily.

Устройство способно перерабатывать энергию тормозов поезда и тянуть поезда до станций из резервных источников энергии в случае внезапного отказа основного источника энергии.

Энергоэффективность устройства может превысить 15%, говорится в сообщении. Около 13% энергии будет при этом экономиться в каждый рабочий день, а 17% в каждый выходной день.

Устройство, разработанное исследователями из Пекинского университета Цзяотун, уже проходит испытания на одной из станций пекинского метрополитена.