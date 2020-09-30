Пекин, , 17:55 — REGNUM Китайский производитель Lenovo представил первый в мире ноутбук, оборудованный складным дисплеем. Об этом 30 сентября сообщил портал Kitguru.

Lenovo анонсировала ThinkPad X1 Fold с 13,3-дюймовым складным сенсорным OLED-дисплеем в 2019 году, сейчас устройство появилось на сайте компании. Стоит отметить, что у этого ноутбука нет привычной интегрированной клавиатуры.

«Нет ничего более революционного, чем это», — такой слоган производитель разместил на странице гаджета.

https://twitter.com/HYPEBEAST/status/1310954284964610048

ThinkPad X1 Fold оборудован процессоромIntel Core i5, 8 гигабайтами оперативной памяти (LPDDR4X, 4267 МГц), твердотельным накопителем (SSD) ёмкостью 1 терабайт. Компания заявила, что встроенный аккумулятор сможет обеспечить 10 часов автономной работы при воспроизведении видео. Вес устройства составляет 4,85 кг.

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