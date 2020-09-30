Москва, , 14:28 — REGNUM Китайская компания Dongfeng Motor планирует начать продажи в России компактного кроссовера Dongfeng Glory 500 и пикапа Rich. Об сообщает пресс-служба «Дунфэн Мотор Рус».

Официальная премьера модели Dongfeng Glory 500 уже прошла на Пекинском автосалоне. Её габариты составляют 4385×1850×1645 мм. Межосевое расстояние равно 2655 мм. Автомобиль имеет стильный экстерьер двухцветного кузова с подвесной крышей, а также просторный салон.

На данный момент модельная линейка Dongfeng в РФ состоит из среднеразмерного кроссовера AX7 и среднеразмерного семиместного кроссовера с индексом 580.

Стоит отметить, что за первые восемь месяцев нынешнего года российские дилеры Dongfeng продали 609 автомобилей, что на 43% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Напомним, с начала 2020 года по август включительно первое место в сегменте новых китайских кроссоверов на рынке России занимала модель Haval F7 — 2104 проданных авто.

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