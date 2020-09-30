Пекин, , 14:14 — REGNUM Китайская компания Songsan Summer представила копию ретро-автомобиля Volkswagen T1. Об этом сообщается на сайте Сarscoops.

Главные сходства Summer с Т1 имеются в лицевой части машины. Здесь у китайского авто такие же как и у «немца» круглые фары с поворотниками. Также инженеры Songsan Summer скопировали схему окраски кузова машины. Например, узнаваем треугольник, выкрашенный в белый цвет.

Что же касается салона автомобиля, то он обтянут белой кожей. Китайская версия немецкого автомобиля снабжена новейшей мультимедийной системой и современными опциями для комфорта и безопасности.

В движение модель приводится гибридным силовым агрегатом, который функционирует с механической или автоматической трансмиссией.

Напомним, компания Volkswagen представила в рамках автосалона в Пекине модернизированную версию своего самого большого седана — Phideon.

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