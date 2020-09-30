Майкоп, , 13:54 — REGNUM Первый в России электрический микроавтомобиль сошёл с конвейера предприятия компании Arderia (производитель настенных котлов) в поселке Энем (Адыгея). Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов на своей странице в Instagram.

Новинка под названием «Ардерия ТС2» создана группой инженеров в рамках авторского новаторского проекта «Экологический Электротранспорт». Руководил проектом глава регионального отделения Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Адыгеи Алексей Торопов.

Кумпилов уверен, что у «Ардерия ТС2» есть все шансы на успех, поскольку создание «зелёного» транспорта является одним из современных трендов в машиностроении. Глава республики пообещал, что местные власти будут в дальнейшем поддерживать все начинания команды изобретателей.

«Уже в ближайшей перспективе — совместный социальный проект по развитию научного творчества школьников», — сообщил глава региона.

Согласно Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), «Ардерия ТС-2» имеет категорию L7, то есть является квадроциклом. Его длина равна всего 2 762 мм, а масса — 545 кг.

Напомним, с начала текущего года по август включительно самым перепродаваемым на вторичном авторынке России электрокаром стала модель Nissan LEAF.

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