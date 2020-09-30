Москва, , 12:44 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Volvo на российском рынке ООО «Вольво Карс» объявил об отзыве 1 627 автомобилей. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Под отзывную кампанию попали модели Volvo S60/V60/V60CC/S80/XC60/V70/XC70, которые были выпущены в 2007—2018 годах.

«Причиной отзыва транспортных средств является проблема, связанная с креплением ремня безопасности, установленного с наружной стороны переднего сиденья», — говорится в сообщении.

При некоторых условиях эксплуатации трос крепления ремня безопасности переднего сиденья может износиться. Это может привести к снижению эффективности функционирования ремня безопасности переднего сиденья.

На отозванных машинах будет заменено крепление ремня безопасности на новую деталь.

Напомним, 1 сентября компания Volvo объявила об отзыве в России 252 автомобилей.

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