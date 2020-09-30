Сеул, , 12:36 — REGNUM В сети появились снимки дорожных испытаний закамуфлированного пикапа Hyundai Santa Cruz, которые проходят в Южной Кореи. Шпионские фото размещены на портале Auto Post Korea.

Несмотря на камуфляж видно, что это пятиместная модель, оснащённая фирменной радиаторной решёткой и светотехникой. Также Hyundai Santa Cruz получил стильный дизайн колёсных дисков и зеркал заднего обзора. В глаза бросается весьма скромная по размеру грузовая площадка.

Ожидается, что компактный пикап будет собран на платформе Tucson четвёртого поколения. Santa Cruz получит некоторые детали от последних моделей бренда.

В движение Hyundai Santa Cruz будет приводить 295-сильный 3,8-литровый дизельный агрегат V6 производительностью 295 «лошадей». Для покупателей будет доступна как переднеприводная, так и полноприводная версии модели.

Производство новинки стартует на американском заводе Hyundai в Алабаме в 2021 году.

Ранее компания Hyundai Motorsport представила на автомобильном салоне в Пекине новую версию Elantra для кольцевых гонок. Эта модель укомплектована двухлитровым турбированным мотором, созданным на основе нового базового двигателя, взятого из семейства дорожных моделей Hyundai.

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