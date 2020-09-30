Берлин, , 11:39 — REGNUM Тюнинговая компания AddArmor разработала бронированную версию модели микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Снимок с автомобилем распространила пресс-служба компании.

В компании позиционируют новинку как «мобильную комнату-сейф». Авто предназначено для политиков, бизнесменов и известных личностей из мира шоу-бизнеса и спорта.

Микроавтобус получил кресла, обтянутые белой кожей. Сиденья оснащены функцией электрорегулировки. Также в автомобиле есть большие ЖК-экраны и фоновая светодиодная подсветка.

По желанию заказчика автопроизводитель может скомпоновать интерьер Mercedes-Benz Sprinter под индивидуальные требования. Так, в салоне авто можно разместить комнату отдыха, рабочий кабинет, а также укомплектовать его кухней, кроватью и санузлом.

За доплату покупатель может получить микроавтобус, оснащённый системой дымовой завесы, а также звуковой пушкой и распылителем перцового аэрозоля.

Самый дешёвый пакет от AddArmor для автомобиля стоит 28 тыс. долларов (около 2,2 млн рублей.

Ранее компания Mercedes представила концепт-кар водородного грузового автомобиля GenH2 с запасом хода 1000 км и грузоподъемностью равной 25 тоннам.

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