Берлин, , 10:54 — REGNUM Автопроизводитель BMW представил новый кабриолет 4 Series. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба компании.

Новый кабриолет BMW 4 Series Press.bmwgroup.com

BMW 4 Series получил недавно разработанную новую крышу, главной особенностью которой стал переход от жесткой части к мягкой. При этом данная крыша стала на 40% легче той, что была у предшествующей модели.

Кабриолет стал длиннее на 13,2 см, что сказалось на объеме грузового пространства, которое увеличилось на 34 литра.

Модель в версиях 430i и 430i xDrive получила четырехцилиндровый мотор B46 на 2,0 литра с турбонаддувом мощностью 255 л. с. и 400 Нм крутящего момента. С 0 до 100 км/ч кабриолет с задним приводом разгоняется за 5,9 с. Этот результат на 0,4 с меньше скорости эквивалентного купе.

Версии M440i и M440i xDrive оборудованы трехлитровым рядным шестицилиндровым агрегатом B58 с турбонаддувом производительностью 382 л. с. и 500 Нм. С места до 100 км/ч модели RWD разгоняются за пять секунд.

Ранее компания BMW представила подключаемый гибрид 545e xDrive мощностью 394 л. с.

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