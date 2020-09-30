Пекин, , 10:34 — REGNUM Китайский автопроизводитель Great Wall представил на Пекинском автосалоне свой новый кроссовер Haval Chulian (переводится как «первая любовь»). Об этом сообщается на сайте Carscoops.

На номерном знаке выставленного авто имеется крошечное красное сердечко. Новинка представляет собой Haval H2 с обновлённым экстерьером. «Первая любовь» станет кроссовером начального уровня в модельной линейке марки, хотя еще неизвестно, сколько покупателей действительно полюбят это авто.

Автопроизводитель снабдил автомобиль 156-сильным полуторалитровым турбированным движком, который агрегатируется либо с «механикой», либо с «автоматом». Также автомобиль оснастят передним приводом и рядом современных опций. В их число войдут: проекционный экран, цифровая «приборка» и мультимедийная система с дисплеем 10 дюймов.

Стартуют продажи Chulian в конце нынешнего года.

Напомним, в конце сентября 2020 года компания Haval (принадлежит Great Wall) заключила специальный инвестиционный контракт с Министерством промышленности и торговли РФ на локализацию производства в России на сумму 42,4 млрд рублей.

Читайте также: Great Wall представил концепт-кар с дверьми, открывающимися против хода