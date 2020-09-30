Пекин, , 09:52 — REGNUM Китайский автопроизводитель Human Horizons представил в Пекине электрокар HiPhi X. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стоит отметить, что концепт HiPhi X впервые был представлен в 2019 году, однако с тех пор машина сильно изменилась. Авто представляет собой гибрид кроссовера и минивэна. Внешне электромобиль выделяется передними фарами в форме «клешни лобстера», подсвечивающимися декоративными воздухозаборниками. На корме также установлены светодиодные фонари со сложным рисунком матрицы.

HiPhi X будет предложен покупателям в четырёх‑ и шестиместной компоновке. В салоне установлены четыре дисплея. Первый предназначен для «приборки», второй — для мультимедиа и два экрана — для задних и переднего пассажиров.

Дальность хода электромобиля равна 610 км. Привод у авто будет как задний, так и полный. Модель также будет оснащена продвинутой системой полуавтоматического вождения.

Первая модель HiPhi X появится на рынке в конце 2020 года.

Ранее компания Lynk & Co (принадлежит холдингу Geely) представила на Пекинском автосалоне концепт электрической модели Zero, построенной на новой «тележке» SEA.

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