Владивосток, , 09:02 — REGNUM Новейший корвет «Герой России Алдар Цыденжапов», построенный для Тихоокеанского флота (ТОФ) на Амурском судостроительном заводе, впервые вышел из Владивостока на заводские ходовые испытания. Об этом сообщает 30 сентября пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.

В соответствии с планом испытаний, в акватории Японского моря на корабле будет проведён комплекс контрольных замеров на соответствие тактико-технических характеристик корабля заявленным показателям. Также будет проверена надёжность и работоспособность основных систем и оборудования корвета в различных условиях.

Как отмечается в сообщении, до конца 2020 года новый корабль должен войти в состав ТОФ.

Напомним, корвету присвоено имя Героя России Алдара Цыденжапова, который был матросом Тихоокеанского флота и служил на эсминце «Быстрый». В 2010 году во время вспыхнувшего пожара он ценой своей жизни предотвратил взрыв на корабле и спас от гибели более 300 человек — членов экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Владивосток для проведения заводских ходовых и государственных испытаний доставлен новейший корвет «Герой России Алдар Цыденжапов».

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