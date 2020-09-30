Пекин, , 08:56 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz провёл на Пекинском автосалоне официальную премьеру обновлённой длиннобазной модели E-Class Long. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Отмечается, что новинку можно будет приобрести только в Китае. Длина новой машины равна 5 056 мм, что на 22 мм больше классической версии модели. А вот расстояние между осями E-Class L увеличилось на 140 мм.

В салоне новинки появились более современная центральная консоль со встроенным тачскрином и два порта USB. От предыдущей версии у автомобиля осталась мультимедийная система MBUX, светодиодная задняя и головная оптика.

Стоимость модели пока не обнародуют.

Ранее стало известно, что на трассе Нюрбургринг компания Mercedes-AMG начала серию испытаний модели GT 73e. Тестируемый автомобиль имеет гибридный четырёхлитровый движок твин-турбо V8, который сочетается с электромотором. Общая производительность агрегата равна 800 «лошадей».

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