Санкт-Петербург, , 07:36 — REGNUM Корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12 700 «Георгий Курбатов» 30 сентября будет торжественно спущен на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В торжественной церемонии, посвящённой событию, примут участие представители командования ВМФ России, судостроителей и организаций, входящих в кооперацию по строительству кораблей этого проекта.

«По оценке Главного командования ВМФ корабли противоминной обороны проекта 12 700 являются новым поколением надводных кораблей, предназначенных для эффективного поиска морских мин. В ближайшей перспективе будет продолжено оснащение минно-тральных сил флотов ВМФ России кораблями проекта 12 700, которые показали хороший результат в ходе своего применения по предназначению», — говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, что корабли ПМО проекта 12 700 имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, создаваемый по новейшей российской технологии. В настоящее время на предприятии в разной степени готовности находятся корабли проекта «Георгий Курбатов», «Пётр Ильичёв», «Анатолий Шлемов» и «Лев Чернавин».

Как сообщало ИА REGNUM, новейший корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12 700 «Яков Баляев», направляющийся из Санкт-Петербурга на Тихоокеанский флот (ТОФ), прошёл Северным морским путём и ожидается во Владивостоке в первой декаде октября.

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